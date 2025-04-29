Пензенский депутат Иванов отверг обвинения в незаконном ношении наград

Фото: vk.com/Алексей Иванов

Депутат Пензенской гордумы Алексей Иванов опроверг информацию, согласно которой он якобы незаконно носит госнаграды. Об этом чиновник сообщил в видеообращении, опубликованном на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

СМИ недавно написали, что трое ветеранов спецназа и трое участников спецоперации обратились в гордуму, попросив определить законность ношения Ивановым ордена Мужества и медали СССР "За отвагу", а также при необходимости лишить депутата мандата. С наградами политик запечатлен на фото в соцсетях. Также, как выяснили журналисты, авторы письма потребовали от правоохранителей провести проверку по этому поводу.

"Хочу сказать для всех. Все имеющиеся у меня государственные награды подтверждены наградными удостоверениями, подписанными президентом РФ", – пояснил Иванов.

Он добавил, что готов показать тем, кто инициировал проверку, все документы, которые подтверждают законность ношения им госнаград. Депутат также отметил, что распространяют эту историю те, кто имеет с ним личный контакт, эти люди могли ему позвонить и задать соответствующий вопрос лично.

"В этот раз эти люди поступили иначе, решили хайпануть, как говорится, набрать лайков, раздуть огонек, но, к сожалению, я вам честно скажу, у вас это не получится", – заключил Иванов.

На сайте Пензенской гордумы сказано, что Иванов родился 30 декабря 1975 года в Пензе. В период с 1994 по 1996 год он проходил военную службу в разведывательной роте 7-й гвардейской Воздушно-десантной дивизии, а также участвовал в боях на Северном Кавказе. После он был направлен в составе отдельного батальона ООН в бывшую Югославию.

Депутат является ветераном боевых действий, членом "Союза десантников России", Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство". Кроме того, он руководит региональным отделением общероссийской общественной организации военных инвалидов "Воин".

В 2017 году Иванов вошел в КПРФ, но в 2022-м вышел из состава фракции по своему желанию. До 2024 года он числился в депутатской группе "Независимый депутат", а затем стал членом партии "Единая Россия".

Также, согласно порталу, Иванов имеет орден Мужества и знак отличия "За службу в военной разведке ВДВ", а также медали "За отвагу", "За службу миру" и "За помощь и милосердие".

Ранее неизвестные украли у жителя Комсомольска-на-Амуре четыре боевые награды, полученные за участие в спецоперации на Украине, а также денежные средства в размере 1 миллиона рублей. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере". Расследование дела находится на контроле региональной прокуратуры.

