Еще одна группа туристов пропала в районе горы Ослянки в Прикамье

Фото: телеграм-канал SHOT

Еще одна группа туристов потерялась в районе горы Ослянки Пермского края, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

В состав тургруппы входят 5 мужчин и 1 женщина. Они передвигаются на 5 снегоходах с волокушами и должны были выйти с маршрута еще 14 декабря.

Тем временем толщина снежного покрова в районе поиска первой пропавшей группы превысила 1,5 метра, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. Для поисковых мероприятий привлекли 26 снегоходов и 78 человек, а сам участок поисков разбили на 5 секторов. При этом применение авиации невозможно из-за плохой погоды.

Об исчезновении первой группы туристов во время восхождения на Ослянку стало известно 14 декабря. 15 человек должны были выйти с маршрута 13-го числа, но к назначенному времени вернулись лишь двое туристов. Местонахождение остальных 13 неизвестно.

По данным СМИ, у туристов есть с собой телефоны и рации, но спутниковый телефон остался на базе. Поиски осложняет сильный ветер, метель и ограниченная видимость. По факту исчезновения туристов было возбуждено уголовное дело.

