01 декабря, 07:15

Происшествия

Крупное ДТП парализовало движение на автомагистрали в США

Массовая авария из-за снежного бурана парализовала движение на автомагистрали у границы штатов Иллинойс и Индиана. В результате столкновения сразу 45 автомобилей дорога превратилась в сплошной каток.

По предварительным данным, многие водители оказались не готовы к резкому ухудшению погоды и не успели сменить летнюю резину на зимнюю. Спасателям пришлось эвакуировать застрявшие в завале машины.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествияДТПза рубежомвидеоЕгор БедуляПолина Брабец

