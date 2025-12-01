Крупное ДТП парализовало движение на автомагистрали в США

Массовая авария из-за снежного бурана парализовала движение на автомагистрали у границы штатов Иллинойс и Индиана. В результате столкновения сразу 45 автомобилей дорога превратилась в сплошной каток.

По предварительным данным, многие водители оказались не готовы к резкому ухудшению погоды и не успели сменить летнюю резину на зимнюю. Спасателям пришлось эвакуировать застрявшие в завале машины.

