25 ноября, 17:03

Происшествия

Три человека пострадали в результате ДТП на Киевском шоссе

Фото: телеграм-канал "ЧСтные новости Москвы"

Три человека пострадали в результате столкновения двух автомобилей на Киевском шоссе в Новомосковском административном округе (НАО). Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

"25 ноября в 14:20 в Службу "112" Москвы поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на Киевском шоссе. На место происшествия были высланы экстренные службы города, в том числе расчеты ПСО № 313 и АСО № 6 столичного Пожарно-спасательного центра, а также вылетел дежурный санитарный вертолет", – говорится в сообщении.

Как уточнило ведомство, при аварии один из автомобилей перевернулся. В результате оказалось перекрыто четыре полосы движения.

По данным департамента, 2 человека были госпитализированы, еще 1 пострадавшего эвакуировали вертолетом. На борту его сопровождали врачи территориального центра медицины катастроф Москвы.

О ДТП на 26-м километре Киевского шоссе стало известно днем 25 ноября. После столкновения двух транспортных средств еще один автомобиль перевернулся.

Ранее ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внутренней стороне 44-го километра МКАД. Из-за аварии движение в данном районе было затруднено на 1,8 километра.

Два внедорожника столкнулись между станциями метро "Водный стадион" и "Войковская"

