29 ноября, 19:30

Новости мира: число погибших от наводнений в Индонезии превысило 300 человек

В Подмосковье автобус въехал в маршрутку

Новости мира: число погибших из-за наводнений в Индонезии достигло 174 человек

Собака устроила взрыв в квартире в Новосибирске

Новости мира: Лавров положительно оценил итоги переговоров Путина и Орбана

Новости регионов: автобус с детской футбольной командой опрокинулся в Челябинской области

Россиянин признал вину в подготовке подрыва газопровода в Подмосковье

Суд арестовал организатора подмосковного рехаба до 22 января

Новости рагионов: два человека погибли в ДТП на Московском шоссе в Ленинградской области

Суд завершил дело о мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной

Число погибших от наводнения в Индонезии превысило 300 человек. Разбор завалов на острове Суматра продолжается. Стихийное бедствие спровоцировали проливные дожди, которые продолжались неделю. Селевые потоки и оползни повредили дома, дороги и инфраструктуру. Это затруднило доступ спасателей к наиболее пострадавшим районам. Парализована работа железных дорог и аэропорта.

Взрывы на борту двух танкеров у берегов Турции в Черном море могли произойти из-за столкновения с миной или удара ракетой. Также не исключены версии об атаке БПЛА или нападении безэкипажных катеров. Об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры страны. Ранее турецкое управление мореходства сообщило, что шедший в Новороссийск танкер под флагом Гамбии загорелся из-за внешнего воздействия. 25 членов экипажа были эвакуированы.

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Что ждет цены на недвижимость в Москве в 2026 году?

В начале 2026 года ожидается рост цен на недвижимость

Дополнительным драйвером стали новости о возможном изменении условий "Семейной ипотеки"

Почему традиционному российскому хлебу грозит исчезновение?

В России наблюдается резкое снижение урожая ржи

Эксперты уверены: производство сократилось, потому что рожь недорогая, а ее урожайность низкая

Стоит ли возвращаться к сезонному переводу времени в России?

Эксперты уверены: технический прогресс избавил страну от такой необходимости

Более ранние подъемы ухудшат состояние сотрудников и снизят производительность труда

Как купить билеты на "Щелкунчика" в Большой театр в 2025 году?

Продажа будет осуществляться через официальный сайт Большого театра и с помощью интернет-аукциона

Стать участником аукциона смогут как физические, так и юридические лица

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

