Новости мира: число погибших от наводнений в Индонезии превысило 300 человек

Число погибших от наводнения в Индонезии превысило 300 человек. Разбор завалов на острове Суматра продолжается. Стихийное бедствие спровоцировали проливные дожди, которые продолжались неделю. Селевые потоки и оползни повредили дома, дороги и инфраструктуру. Это затруднило доступ спасателей к наиболее пострадавшим районам. Парализована работа железных дорог и аэропорта.

Взрывы на борту двух танкеров у берегов Турции в Черном море могли произойти из-за столкновения с миной или удара ракетой. Также не исключены версии об атаке БПЛА или нападении безэкипажных катеров. Об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры страны. Ранее турецкое управление мореходства сообщило, что шедший в Новороссийск танкер под флагом Гамбии загорелся из-за внешнего воздействия. 25 членов экипажа были эвакуированы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

