Новости мира: за сутки в Северной Дакоте выпало 20 сантиметров снега

В американском штате Северная Дакота экстренные службы не справляются с последствиями мощной метели. За сутки здесь выпало 20 сантиметров снега, что привело к гололедице, ухудшению видимости и многочисленным ДТП. Власти были вынуждены закрыть часть автомагистралей.

В небе над Анкарой наблюдали уникальное природное явление – мурмурацию. Сотни птиц, собравшись в стаю, синхронно двигались, образуя живые облака, которые то сжимались в шар, то разлетались волной. Такие воздушные танцы скворцы используют для защиты от хищников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.