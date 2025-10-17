Форма поиска по сайту

17 октября, 14:30

Происшествия

Гражданка Белоруссии попала в трудовое рабство в Юго-Восточной Азии

Гражданка Белоруссии, участница шоу "Голос" попала в трудовое рабство в Юго-Восточной Азии после того, как откликнулась на объявление о работе моделью в Таиланде. Вместо фотосессий 26-летняя Вера Кравцова оказалась в Мьянме, где мошенники заставляли ее работать в преступном центре.

По данным посольства Белоруссии, Кравцова вылетела из Бангкока в Янгон 20 сентября. С 4 октября она перестала выходить на связь. Неизвестные потребовали у семьи выкуп в 500 тысяч долларов, а позже сообщили, что девушку якобы кремировали.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

