Эксперт Мальцев назвал страны с повышенным риском попасть в трудовое рабство

Россияне рискуют попасть в трудовое рабство в Мьянме, предупредили дипломаты. Как не повестись на уловки преступников и в каких странах они встречаются чаще всего, расскажет Москва 24.

"Нечеловеческие условия"

Фото: телеграм-канал "Посольство России в Таиланде" (Илья Ильин и Дашима Очирнимаева)

Четверо россиян были освобождены из рабства в мошеннических call-центрах на территории Мьянмы в 2025 году. Их спасли благодаря совместным усилиям российских дипломатов и правоохранительных органов Таиланда и Мьянмы, рассказал РИА Новости заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Илья Ильин.

По его словам, условия содержания в разных call-центрах отличаются друг от друга.





Илья Ильин заведующий консульским отделом российской дипмиссии в Таиланде Например, последняя из спасенных, Дашима Очирнимаева, по сути, не привлекалась к трудовой деятельности в call-центре, а была помещена на три недели в барак, в нечеловеческие условия содержания. Она спала на полу, кормили ее только рисом и били иногда.

При этом один из крупнейших call-центров KK Park напоминает автономный город с ресторанами, магазинами, спа-салонами и даже казино. Однако территория тщательно охраняется, а работники подвергаются давлению, отметил Ильин.

"У каждого <...> есть достаточно жесткий трудовой план, который необходимо выполнять и который исчисляется определенной суммой в денежном эквиваленте. Эту сумму работник должен заработать за месяц. Если такая сумма не заработана, то применяются различные методы, вплоть до физического насилия, людей могут бить за невыполнение финансовых планов", – пояснил Ильин.

По словам дипломата, некоторые россияне работают в call-центрах добровольно, так как зарплаты там составляют от пяти до девяти тысяч долларов в месяц. Те же, кто хочет выбраться, в первую очередь пытаются найти способ дозвониться до родных. Это сложно, так как телефоны отбирают в самом начале трудового рабства. Оставшись без связи, многие даже не понимают, что оказались в другой стране.

Ильин описал схему, по которой россияне становятся жертвами торговцев людьми.





Илья Ильин заведующий консульским отделом российской дипмиссии в Таиланде Пути практически у всех одинаковые. Это пресловутые телеграм-каналы безвестные, где люди пытаются найти работу в Юго-Восточной Азии, "сидя" в каких-то телеграм-группах. На них потом выходят какие-то безвестные русскоговорящие менеджеры, которые предлагают в размытой форме "поработать в Таиланде".

По словам дипломата, точное число россиян, все еще удерживаемых в call-центрах, неизвестно. При этом зачастую они вызволяются во время совместных операций по спасению со спецслужбами других стран.

"Похоже на то, что на постоянной основе вне масштабных операций против call-центров этим никто не занимается", – заключил Ильин.

Ранее СМИ сообщали о похожей истории, которая случилась летом 2024 года, когда в трудовое рабство в Мьянме попал IT-специалист из Благовещенска. Мужчине поступило выгодное предложение о работе от китайского бизнесмена, но по приезде у россиянина забрали паспорт и заставили обманывать соотечественников по телефону. Ежедневные 20-часовые смены оплачивались только едой.

В таком режиме россиянина эксплуатировали почти полгода, пока зимой 2024-го ему и нескольким другим пленникам из Шри-Ланки не удалось организовать побег.

Попадали в трудовое рабство и жители Таиланда. По информации журналистов, в октябре 2024 года группа путешественников прилетела в Бангкок в надежде на легкий заработок, однако у них изъяли паспорта и телефоны и переправили в Мьянму для работы в мошенническом call-центре.

Одна из спасшихся рассказала, что питалась лишь раз в день исключительно рисом и овощными листьями. По ее словам, когда один из мужчин попытался украсть телефон, чтобы позвонить своей девушке с просьбой о помощи, бандиты поймали его и жестоко избили.

"Ниже стандартов"

Риск похищения людей существует в первую очередь в странах с неорганизованным массовым туризмом и недостаточно эффективной правоохранительной системой. Об этом Москве 24 рассказал президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев.

По словам эксперта, когда путешественник приобретает турпакет, его перемещения строго фиксируются, а туроператор несет ответственность за его безопасность.

"Если такой человек не выходит на связь или не является на рейс, оператор немедленно передает информацию в консульство и правоохранительные органы", – пояснил Мальцев.

По его мнению, особую опасность представляют Таиланд и другие страны Юго-Восточной Азии с большим потоком неконтролируемых неорганизованных туристов.





Михаил Мальцев президент УАТ Часто это люди с ограниченными финансовыми возможностями, так называемые дауншифтеры, которые могут неправильно рассчитать свои доходы и расходы. Их источники заработка, такие как сдача недвижимости или фриланс, могут быть нестабильными, а проблемы с банковскими картами и платежами делают таких людей уязвимыми для преступников. Не имея средств, эти туристы часто соглашаются на сомнительные предложения и идут на авантюры.

Мальцев также указал на исторически опасные направления.

"С точки зрения сексуального рабства и похищений к ним относились Турция и Египет. Но сейчас такие случаи стали единичными благодаря налаженному взаимодействию с правоохранительными органами", – указал эксперт.

В то же время угрозы сохраняются на Шри-Ланке и в некоторых странах Центральной Африки, однако там туризм не носит массового характера. В Таиланде же Бангкок и другие туристические центры остаются местами концентрации организованной преступности, включая тайские, китайские и корейские группировки, предупредил Мальцев.

К основным рекомендациям по безопасности эксперт отнес избегание излишних контактов с местным населением, кроме обслуживающего персонала, и отказ от уличных экскурсий в пользу предложений отеля.

"Также важно помнить, что при начале трудовой деятельности по туристической визе человек теряет правовую защиту как путешественник и фактически становится нарушителем закона, что подвергает его дополнительной опасности", – добавил Мальцев.

При этом важно, каким именно методом человек нашел вакансию, отметил в беседе с Москвой 24 IT-эксперт Павел Мясоедов.

"Главное – ответить на вопрос, кто был инициатором коммуникации. Искал ли человек работу самостоятельно на профессиональных порталах или это просто рассылка, которая к нему попала", – сказал специалист.





Павел Мясоедов IT-эксперт Рассылка может нести позитивные плоды в редчайших случаях. В подавляющем большинстве это спам с целью найти человека с низкой цифровой зрелостью или находящегося в сложной ситуации, чтобы вовлечь в мошенническую схему.

Эксперт подчеркнул важность верификации каналов общения с потенциальным работодателем.

"Если сообщение приходит с номера, активированного неделю назад, без ссылок на сайт и подписей, вероятность мошенничества очень высока. Такие рассылки могут быть и напрямую мошенническими, когда у человека либо украдут чувствительную информацию, либо деньги", – предупредил Мясоедов.

При самостоятельном поиске работы он посоветовал ориентироваться на те порталы, которые индексируются в поисковиках на первых строчках. Алгоритмы отсортировывают откровенный скам от качественных ресурсов, заключил Мясоедов.

