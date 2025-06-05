HR-эксперт Мурадян назвал Египет и Мьянму в числе опасных для трудоустройства стран

Туристы стали жертвами рабовладельцев после того, как приехали на заработки в Таиланд. Вместе с экспертами разбираемся, какие еще опасности поджидают при трудоустройстве за рубежом и как обезопасить себя от злоумышленников.

Легкие деньги?

Восемь жителей Тайваня попали в трудовое рабство в Таиланде, сообщили азиатские СМИ в начале июня. По данным местных журналистов, в октябре 2024 года группа путешественников прилетела в Бангкок в надежде заработать легкие деньги. Однако у них тут же забрали паспорта и телефоны, а затем отправили в Мьянму для работы в мошенническом call-центре.

В итоге спастись из рабства удалось трем женщинам примерно 50–60 лет, так как они просто не умели пользоваться телекоммуникационными устройствами. Злоумышленники предложили им свободу за выкуп от 450 до 600 тысяч новых тайваньских долларов (от 1,1 до 1,5 миллиона рублей. – Прим. ред.).

Семьи женщин собрали деньги, после чего заложниц отпустили. Однако судьба оставшихся в рабстве пятерых мужчин неизвестна до сих пор.





Шен спасшаяся из рабства Я ела только один раз в день, только рис и овощные листья. В то время я чувствовала себя очень беспомощной, никто не хотел меня спасать. Один мужчина украл мобильный телефон, чтобы позвонить своей девушке и попросить помощи, но бандиты поймали его и жестоко избили.

В трудовое рабство попадают и россияне. К примеру, летом 2024 года это произошло с IT-специалистом из Благовещенска, сообщал телеграм-канал Mash. По данным СМИ, с мужчиной связался китайский бизнесмен и сделал выгодное предложение о работе в Мьянме. Как только россиянин приехал на новое место, у него забрали паспорт и принудили обманывать соотечественников по телефону. Ежедневно смена длилась по 20 часов, и оплачивалась она только едой.

В таком режиме над россиянином издевались почти полгода. Лишь зимой 2024-го ему и еще нескольким рабам из Шри-Ланки удалось организовать побег в Таиланд.

Опасности нет?

Чаще всего россияне трудоустраиваются за рубежом в качестве репетиторов по русскому языку, IT-специалистов, линейного персонала и профессионалов сферы обслуживания. Об этом Москве 24 рассказал HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала Гарри Мурадян.

"Наиболее популярные направления – Белоруссия, Грузия, Армения, Казахстан, Турция. Есть и те, кто предпочитает Таиланд, Шри-Ланку. Только там иная специфика: обычно туда едут дауншифтеры, которые хотят сделать в карьере шаг назад, но ценят местную атмосферу спокойствия, духовного роста", – уточнил эксперт.

При этом в отдельных странах соискатели рискуют столкнуться с мошенничеством, включая попадание в трудовое рабство, подтвердил Мурадян. По его словам, в первую очередь это касается государств со слабой правовой системой, включая Ливию, Судан, Эфиопию, Египет, а также Мьянму. Встречаются прецеденты и в ОАЭ, и в особенности в Дубае, утверждает эксперт.

"Самый распространенный вид мошенничества – денежные махинации. То есть сказали, что будет такая-то зарплата, попросили поработать без договора и в итоге не заплатили", – подчеркнул эксперт.





Гарри Мурадян HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала Россиянам такая опасность в целом не грозит, разве что в единичных случаях. Граждане РФ имеют достаточно сильный правовой статус на международной арене, а те, кто удерживает в рабстве, – слабый. Разоблачить их не составит труда: одно письмо в консульство – возникнет международный скандал, и все быстро решится.

Чтобы выявить зарубежного недобросовестного работодателя, Мурадян рекомендовал обращать внимание на его цифровой след в интернете. Тревожным сигналом, в частности, является отсутствие у компании сайта и иных упоминаний в Сети, а также плохие отзывы бывших сотрудников.

Кроме того, на потенциальный обман указывают и условия трудоустройства. Например, выдача окладов "в конверте", отсутствие трудового договора или указание в нем "кабальных условий", включая жесткие системы штрафов, заключил эксперт.

