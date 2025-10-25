Москвичка пропала в Таиланде и перестала выходить на связь

В Таиланде пропала москвичка. Полиция, сотрудники консульства и волонтеры ведут ее поиски. Ситуация осложняется тем, что у девушки есть проблемы с психическим здоровьем.

По словам близких, девушка страдает биполярным расстройством и на данный момент переживает маниакальную фазу, ей казалось, что за ней следят и хотят причинить вред. С 17 октября Мария не выходит на связь. Соседи видели, как она выходит из дома с вещами в сопровождении неизвестного мужчины. Близкие опасаются, что Мария могла попасть в трудовое рабство.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.