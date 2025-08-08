"Московский патруль": задержаны мошенники, навязывавшие медуслуги по завышенным ценам

Полицейские задержали двух организаторов и четырех соучастников мошеннической схемы, в рамках которой гражданам навязывали медицинские услуги по завышенным ценам.

По версии следствия, жертв злоумышленники подыскивали через обзвоны граждан, а также с помощью оказания психологического давления в самой клинике. Чтобы оплатить якобы жизненно необходимые медицинские услуги, введенные в заблуждение граждане вынуждены были брать кредиты.

В результате от действий мошенников пострадали свыше 100 человек. Каждый из них потерял от 200 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Подробнее – в программе "Московский патруль".

