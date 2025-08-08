Форма поиска по сайту

08 августа, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": задержаны мошенники, навязывавшие медуслуги по завышенным ценам

"Московский патруль": задержаны мошенники, навязывавшие медуслуги по завышенным ценам

Новости регионов: прокуратура начала проверку после гибели пилота вертолета на Камчатке

Концерт американского рэпера Akon могут отменить в Москве

Полиция задержала в Москве группу мошенников за навязывание медуслуг

Новости регионов: людей эвакуировали с пляжей Сочи из-за угрозы атаки БПЛА

Водитель Peugeot врезался в стоявший на парковке автомобиль в Балашихе

Работники "Почты России" пытались оказать сопротивление при ограблении на юге Москвы

Прокуратура начала проверку после гибели пилота вертолета на Камчатке

Новости регионов: микроавтобус с пассажирами упал в Байкал

Не менее 10 человек погибли из-за отравления алкоголем в Сочи

Полицейские задержали двух организаторов и четырех соучастников мошеннической схемы, в рамках которой гражданам навязывали медицинские услуги по завышенным ценам.

По версии следствия, жертв злоумышленники подыскивали через обзвоны граждан, а также с помощью оказания психологического давления в самой клинике. Чтобы оплатить якобы жизненно необходимые медицинские услуги, введенные в заблуждение граждане вынуждены были брать кредиты.

В результате от действий мошенников пострадали свыше 100 человек. Каждый из них потерял от 200 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Подробнее – в программе "Московский патруль".

Программа: Московский патруль
