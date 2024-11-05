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Новости

05 ноября, 21:45

Происшествия

"Безопасный город": в Москве поймали вора, который проник в чужую квартиру

"Безопасный город": в Москве поймали вора, который проник в чужую квартиру

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В Москве поймали злоумышленника, который рано утром проник в чужую квартиру. Мужчина решил воспользоваться тем, что дверь была открыта. Успел взять наушники и ноутбук, но воришку застала проснувшаяся от будильника школьница и громко закричала. Он испугался, быстро убежал и прихватил с собой верхнюю одежду. Вора-неудачника быстро задержали, все украденное пришлось вернуть. Куртку он выбросил, потому что она оказалась женской. Ранее судимого воришку отправили в СИЗО.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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