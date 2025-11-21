Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 ноября, 22:06

Культура

Ограбление Лувра будет экранизировано

Фото: ТАСС/AP/Christophe Ena

Американский продюсер Ар Джей Катлер и французский режиссер Лоран Бузеро начали работу над документальным фильмом об ограблении парижского Лувра, сообщает Hollywood Reporter.

В публикации уточняется, что фильм будет исследовать саму кражу, а также розыск преступников. По жанру это будет документальный фильм с элементами триллера и тру-крайма: в нем покажут ход расследования, очевидцев, следователей и представителей музея, а также рассмотрят вопрос, где могут находиться украденные украшения.

Преступники похитили драгоценности из парижского музея 19 октября 2025 годв. Они вынесли драгоценности Наполеона III, включая броши, тиары и ожерелья, управившись всего за 4 минуты. Сумма ущерба составила 88 миллионов евро.

По подозрению в совершении преступления задержали 7 человек. 4 из них предъявлены обвинения, еще 3 были отпущены на свободу. После произошедшего на территории Лувра установят новые средства безопасности, рассказывали во французском Минкульте.

Читайте также


культуракиноза рубежом

Главное

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Читать
закрыть

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика