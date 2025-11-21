Ограбление Лувра будет экранизировано

Фото: ТАСС/AP/Christophe Ena

Американский продюсер Ар Джей Катлер и французский режиссер Лоран Бузеро начали работу над документальным фильмом об ограблении парижского Лувра, сообщает Hollywood Reporter.

В публикации уточняется, что фильм будет исследовать саму кражу, а также розыск преступников. По жанру это будет документальный фильм с элементами триллера и тру-крайма: в нем покажут ход расследования, очевидцев, следователей и представителей музея, а также рассмотрят вопрос, где могут находиться украденные украшения.

Преступники похитили драгоценности из парижского музея 19 октября 2025 годв. Они вынесли драгоценности Наполеона III, включая броши, тиары и ожерелья, управившись всего за 4 минуты. Сумма ущерба составила 88 миллионов евро.

По подозрению в совершении преступления задержали 7 человек. 4 из них предъявлены обвинения, еще 3 были отпущены на свободу. После произошедшего на территории Лувра установят новые средства безопасности, рассказывали во французском Минкульте.

