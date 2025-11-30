Форма поиска по сайту

30 ноября, 13:34

Происшествия

Число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге достигло 146

Фото: ТАСС/Zuma

Число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге выросло до 146 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию.

Огонь вспыхнул в районе Тай По 26 ноября. Пожар стал сильнейшим за последние 17 лет. Пламенем были охвачены 8 многоэтажных зданий, в которых проживали около 4 тысяч человек.

Огонь удалось потушить спустя 3 дня силами 767 пожарных и 128 машин. После этого специалисты начали проводить осмотр всех квартир на наличие в них заблокированных людей.

По предварительным данным, причиной возгорания стали бамбуковые строительные леса, возведенные вокруг домов по плану реновации комплекса. В результате ЧП троим высокопоставленным сотрудникам строительной компании предъявили обвинение по делу о непреднамеренном убийстве.

При этом семьям погибших выделят 200 тысяч гонконгских долларов (25,7 тысячи долларов) компенсации. Они также получат господдержку для проведения похорон.

происшествияпожарза рубежом

