28 ноября, 16:10

Происшествия

Россиянина эвакуировали из зоны наводнения в Таиланде

Фото: ТАСС/АР/Arnun Chonmahatrakool

Россиянина успешно эвакуировали из зоны наводнения в таиландском городе Хатъяй. Об этом рассказал генконсул РФ в провинции Пхукет Егор Иванов.

"Генконсульству известно, что из зоны стихийного бедствия был эвакуирован гражданин России. Сейчас он находится в безопасности", – приводит его слова ТАСС.

По словам генконсула, обращений от россиян в связи с наводнением не поступало. Местные власти также не информировали о возможных пострадавших гражданах России.

О том, что россиянин Евгений Зарецкий оказался заблокирован в отеле после наводнения, стало известно 25 ноября. Сам мужчина рассказал, что всего там находились порядка 40–50 человек и не было других россиян.

Мужчина находился в безопасности в здании, верхние этажи которого не затопило. При этом Зарецкий подчеркнул, что у него нет претензий к местным властям и экстренным службам.

Тогда газета Bangkok Post сообщала, что из-за наводнения в южной провинции Сонгкхла погибли по меньшей мере 13 человек. Данную территорию правительство Таиланда объявило зоной стихийного бедствия.

Сотни российских туристов застряли на Шри-Ланке из-за сильного наводнения

