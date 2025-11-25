Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 ноября, 17:26

Происшествия

Россиянин оказался заблокирован в отеле Таиланда из-за наводнения

Фото: телеграм-канал Mash

Россиянин Евгений Зарецкий оказался заблокирован в отеле таиландского города Хатъяй после наводнения, передает ТАСС.

По словам мужчины, всего в отеле находятся порядка 40–50 человек и нет других россиян.

"Два раза в сутки отель включает генератор, в течение 1–1,5 часа есть возможность заряжать телефоны. В российское генконсульство на Пхукете я не обращался, так как, с моей точки зрения, ситуация очень далека от критичной. Нам сегодня привезли провизии на лодке, ожидаем эвакуацию", – сказал Зарецкий.

Он также добавил, что у него нет претензий к местным властям и экстренным службам. Мужчина находится в безопасности в здании, верхние этажи которого не затопило.

При этом он подчеркнул, что в городе есть множество одноэтажных домов, жителям которых необходимо помогать в первую очередь.

Газета Bangkok Post сообщала, что из-за наводнения в южной провинции Сонгкхла погибли по меньшей мере 13 человек. Территорию провинции правительство Таиланда объявило зоной стихийного бедствия.

Ранее россиянам рекомендовали оставаться в безопасных помещениях из-за тропического шторма "Вербена" на Филиппинах. Он наблюдается на юге и в центральной части республики. Гражданам РФ советуют оставаться в безопасных помещениях, заранее пополнить запас питьевой воды, продуктов длительного хранения и необходимых медикаментов.

Читайте также


происшествияза рубежом

Главное

Запретят ли курьерам ездить по тротуарам?

Эксперты уверены: предложения о перемещении электротранспорта на велосипедные дорожки – некорректны

Однако тротуары действительно должны использоваться только пешеходами

Читать
закрыть

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

Как избежать кражи из багажа во время перелетов?

Эксперты советуют заранее ознакомиться с правилами авиаперевозчика

Стоит использовать замки и обматывать чемодан специальной пленкой

Читать
закрыть

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика