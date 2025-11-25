Россиянин оказался заблокирован в отеле Таиланда из-за наводнения

Фото: телеграм-канал Mash

Россиянин Евгений Зарецкий оказался заблокирован в отеле таиландского города Хатъяй после наводнения, передает ТАСС.

По словам мужчины, всего в отеле находятся порядка 40–50 человек и нет других россиян.

"Два раза в сутки отель включает генератор, в течение 1–1,5 часа есть возможность заряжать телефоны. В российское генконсульство на Пхукете я не обращался, так как, с моей точки зрения, ситуация очень далека от критичной. Нам сегодня привезли провизии на лодке, ожидаем эвакуацию", – сказал Зарецкий.

Он также добавил, что у него нет претензий к местным властям и экстренным службам. Мужчина находится в безопасности в здании, верхние этажи которого не затопило.

При этом он подчеркнул, что в городе есть множество одноэтажных домов, жителям которых необходимо помогать в первую очередь.

Газета Bangkok Post сообщала, что из-за наводнения в южной провинции Сонгкхла погибли по меньшей мере 13 человек. Территорию провинции правительство Таиланда объявило зоной стихийного бедствия.

Ранее россиянам рекомендовали оставаться в безопасных помещениях из-за тропического шторма "Вербена" на Филиппинах. Он наблюдается на юге и в центральной части республики. Гражданам РФ советуют оставаться в безопасных помещениях, заранее пополнить запас питьевой воды, продуктов длительного хранения и необходимых медикаментов.