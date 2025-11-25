Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 ноября, 09:59

Происшествия

Посольство РФ на Филиппинах предупредило россиян об опасности шторма "Вербена"

Фото: 123RF.com/izanbar

Россиянам рекомендовали оставаться в безопасных помещениях из-за тропического шторма "Вербена" на Филиппинах. Об этом говорится в сообщении посольства РФ в телеграм-канале.

Шторм наблюдается на юге и в центральной части республики.

"Настоятельно рекомендуем оставаться в безопасных помещениях на период непогоды, заранее пополнить запас питьевой воды, продуктов длительного хранения и необходимых медикаментов", – добавили в дипмиссии.

Кроме того, россиянам рекомендуется зарядить мобильные устройства и подготовить средства освещения, следить за оповещениями властей и экстренных служб, а также избегать выхода на улицу.

Ранее на Ямайке прошел ураган "Мелисса". Его жертвами стали как минимум 40 человек. В числе погибших – жители Гаити, Доминиканы и Ямайки.

"Мелисса" оценивалась как ураган 4–5 категорий по шкале Саффира – Симпсона. Из-за этого на Ямайке и Кубе началась эвакуация, под угрозой были Гаити и Доминикана. Гражданам также советовали не выходить из убежищ.

Позже президент Кубы Мигель Диас-Канель сообщил о масштабных разрушениях. При этом в Российском союзе туриндустрии (РСТ) заявляли, что повреждения отелей в кубинской провинции Ольгин незначительны.

Мощный шторм обрушился на один из городов на юге Бразилии

Читайте также


происшествияпогодаза рубежом

Главное

Запретят ли курьерам ездить по тротуарам?

Эксперты уверены: предложения о перемещении электротранспорта на велосипедные дорожки – некорректны

Однако тротуары действительно должны использоваться только пешеходами

Читать
закрыть

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

Как избежать кражи из багажа во время перелетов?

Эксперты советуют заранее ознакомиться с правилами авиаперевозчика

Стоит использовать замки и обматывать чемодан специальной пленкой

Читать
закрыть

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика