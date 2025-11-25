Посольство РФ на Филиппинах предупредило россиян об опасности шторма "Вербена"

Фото: 123RF.com/izanbar

Россиянам рекомендовали оставаться в безопасных помещениях из-за тропического шторма "Вербена" на Филиппинах. Об этом говорится в сообщении посольства РФ в телеграм-канале.

Шторм наблюдается на юге и в центральной части республики.

"Настоятельно рекомендуем оставаться в безопасных помещениях на период непогоды, заранее пополнить запас питьевой воды, продуктов длительного хранения и необходимых медикаментов", – добавили в дипмиссии.

Кроме того, россиянам рекомендуется зарядить мобильные устройства и подготовить средства освещения, следить за оповещениями властей и экстренных служб, а также избегать выхода на улицу.

Ранее на Ямайке прошел ураган "Мелисса". Его жертвами стали как минимум 40 человек. В числе погибших – жители Гаити, Доминиканы и Ямайки.

"Мелисса" оценивалась как ураган 4–5 категорий по шкале Саффира – Симпсона. Из-за этого на Ямайке и Кубе началась эвакуация, под угрозой были Гаити и Доминикана. Гражданам также советовали не выходить из убежищ.

Позже президент Кубы Мигель Диас-Канель сообщил о масштабных разрушениях. При этом в Российском союзе туриндустрии (РСТ) заявляли, что повреждения отелей в кубинской провинции Ольгин незначительны.