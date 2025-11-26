Новости мира: тропический шторм "Вербена" вызвал эвакуацию населения на Филиппинах

Тропический шторм "Вербена" вызвал массовую эвакуацию тысяч жителей на Филиппинах. Стихия уже затронула около 47 тысяч человек, а общее число погибших от недавних тайфунов в стране достигло 302 человек.

В Таиланде город Хатъяй серьезно пострадал от масштабного наводнения, затопившего жилые дома и дороги. В Иордании тропические ливни привели к разливу реки Эз-Зарка, которая уничтожила автомобили и автобусы.

