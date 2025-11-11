11 ноября, 21:45Происшествия
"Московский патруль": московский пенсионер лишился квартиры из-за доверчивости
Московский пенсионер Александр Хазин лишился собственной квартиры из-за чрезмерной доверчивости. Сначала он пустил к себе пожить соседку, затем разрешил сделать ремонт.
Однако женщина неожиданно выставила огромный счет и вынудила оформить дарственную. Пенсионер, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, под давлением передал квартиру детям соседки.
Подробнее – в программе "Московский патруль".