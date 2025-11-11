Советник Махлюф: причиной ДТП в Египте стало столкновение автобуса с грузовиком на обочине

Фото: телеграм-канал Baza

ДТП с россиянами в Египте произошло из-за того, что водитель автобуса врезался в припаркованный на обочине грузовик. Об этом РИА Новости заявил советник по СМИ в администрации провинции Красное море Мухаммед Махлюф.

"Были приняты все необходимые правовые меры в связи с этим инцидентом", – добавил собеседник агентства.

Авария с участием туристического автобуса, который перевозил граждан России, Литвы и Швеции, и грузовика произошла 11 ноября на дороге Рас-Гареб – Хургада.

Травмы получили 25 россиян и 2 иностранца, их госпитализировали. Среди пострадавших также 3 детей, у них диагностированы ушибы.

Жертвами ДТП стала одна гражданка РФ и, как писали СМИ, египтянин.