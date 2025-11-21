Форма поиска по сайту

21 ноября, 11:36

Происшествия
МЧС: поиски пропавшего в горах Адыгеи туриста осложнены снежным покровом

В МЧС рассказали о поисках пропавшего в горах Адыгеи туриста

Фото: телеграм-канал SHOT

Поиски туриста, который пропал в горах Адыгеи, осложнены глубоким снежным покровом и скальным рельефом. Об этом сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

В ведомстве уточнили, что к месту поиска выехали еще 4 сотрудника Адыгейского поисково-спасательного отряда имени А. М. Носкова.

"На настоящий момент сотрудники МЧС в составе 9 человек обследуют склоны горы Тыбги. Также поиск ведут госинспекторы Северного и Восточного участковых лесничеств Кавказского заповедника", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 42-летний турист из Краснодара пропал в районе адыгейской горы Тыбги, высота которой составляет 3 064 метра. Выяснилось, что он пошел в поход вместе с подругой. Однако 17 ноября мужчина решил в одиночку подняться в сторону вершины горы Тыбги.

Девушка ждала его возвращения на протяжении суток, после чего решила спуститься в поселок Гузерипль. Она рассказала об исчезновении мужчины сотрудникам Кавказского заповедника.

