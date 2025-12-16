Столичный регион попал под влияние теплого атмосферного фронта. В течение дня вероятны ледяные дожди, в связи с чем объявлен желтый уровень погодной опасности. ЦОДД советует водителям быть особенно внимательными за рулем из-за гололеда.

Температура в Москве уже составляет минус 0,4 градуса, а на западе области перешла через нулевую отметку в сторону положительных значений. По прогнозу, вечером 16 декабря в столице потеплеет до 1–3 градусов, осадки будут продолжаться в виде небольших дождей.

