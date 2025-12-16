Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 декабря, 13:15

Общество

Столичный регион попал под влияние теплого атмосферного фронта

Столичный регион попал под влияние теплого атмосферного фронта

Мосгорсуд оставил квартиру пенсионерке, заявившей о продаже под действием мошенников

Темпы заболеваемости гриппом в России начали замедляться

"Атмосфера": ясная погода ожидается в Москве 17 декабря

В НИИ Склифосовского провели трехтысячную трансплантацию почки

Мосгорсуд рассмотрит дело о спорной продаже квартиры пенсионерки

Желтый уровень погодной опасности объявили в столичном регионе

"Атмосфера": 1 градус ожидается в Москве вечером 16 декабря

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 96% 16 декабря

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 96% 16 декабря

Столичный регион попал под влияние теплого атмосферного фронта. В течение дня вероятны ледяные дожди, в связи с чем объявлен желтый уровень погодной опасности. ЦОДД советует водителям быть особенно внимательными за рулем из-за гололеда.

Температура в Москве уже составляет минус 0,4 градуса, а на западе области перешла через нулевую отметку в сторону положительных значений. По прогнозу, вечером 16 декабря в столице потеплеет до 1–3 градусов, осадки будут продолжаться в виде небольших дождей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодагородвидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

Какие профессии будут самыми востребованными в России?

Врачи, педагоги, работники культурной сферы всегда будут востребованы

Для будущего России также важны инженерные и технологические направления

Читать
закрыть

Когда в Москве закончится оттепель?

В столице началась оттепель, которая продлится минимум до середины третьей декады декабря

В ближайшие дни ждать существенных осадков не стоит

Читать
закрыть

Что известно о нападении на школу в Одинцове?

Вооруженный ученик напал на школу в подмосковном поселке Горки-2 16 декабря

Один ребенок погиб, а охранник получил ранения

Читать
закрыть

Как мошенники обманывают россиян перед Новым годом?

Мошенники обманывают россиян с помощью рассылки сообщений якобы от "Госуслуг"

Одна из самых популярных предновогодних мошеннических схем связана с "13-й зарплатой"

Читать
закрыть

Почему пенсионерку из Люберец выкинули из единственного жилья?

К этому причастны ее квартиранты – мать и сын, которым женщина сдавала комнату с 2002 года

Отношения пенсионерки и квартирантов испортились, когда мужчина уговорил женщину взять на себя кредит

Читать
закрыть

Нужно ли запретить название "детское шампанское" для газировки?

Мера поможет избежать формирования у несовершеннолетних пагубных привычек

Эксперты уверены: склонность к алкоголизму формируется в семьях, где употребление таких напитков считается нормой

Читать
закрыть

Могут ли уволить за неудачный розыгрыш на работе?

В России впервые зафиксирован случай увольнения сотрудника из-за розыгрыша с использованием ИИ

Эксперты уточняют: на практике увольнение за шутку не является редкостью

Читать
закрыть

Что будет с ключевой ставкой до конца 2025 года?

Эксперты уверены: ключевая ставка может остаться на прежнем уровне или же будет снижена

Инфляция замедляется, и даже обсуждается, что ее уровень по итогам года может составить около 6%

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика