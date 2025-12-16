Желтый уровень опасности объявлен в столичном регионе из-за ледяного дождя

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе до 21:00 вторника, 16 декабря, из-за ледяного дождя. Об этом ТАСС рассказали в Гидрометцентре России.

Синоптики отметили, что данный уровень является средним в шкале погодных предупреждений. Он свидетельствует о потенциально опасных метеоусловиях.

Помимо этого, в столичном регионе до 21:00 действует желтый уровень погодной опасности, объявленный ранее из-за гололедицы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал о потеплении, которое ожидается в Москве на этой неделе. По словам синоптика, днем 16 декабря температура воздуха будет колебаться от 0 до плюс 2 градусов.

До конца недели ожидается на 6–7 градусов выше нормы: столбики термометров будут показывать до 5 градусов тепла. Метеоролог указал, что на этом фоне выпавший снег растает.

Советник директора Гидрометцентра Юрий Варакин уточнил, что следующее похолодание – от 0 до минус 5 градусов – прогнозируется в столице не раньше 23 декабря.

