Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 ноября, 09:30

Общество

Более 3 тысяч семей потеряли квартиры из-за сделок с пенсионерами в России

Более 3 тысяч семей потеряли квартиры из-за сделок с пенсионерами в России

В Москву пришла "зимняя" погода

В Москве появились первые снеговики

Городские службы мониторят состояние дорог на фоне снегопада в Москве

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 15 ноября

В столичных шиномонтажках ажиотаж из-за резкого похолодания

Российский космонавт впервые воспользовался "Госуслугами" на орбите

Заморозки начнутся в столичном регионе после 16:00 15 ноября

Снегопад продолжится в столице до середины дня 15 ноября

В "Роскосмосе" показали, как выглядит циклон из космоса

Более трех тысяч семей пострадали от мошеннических схем с покупкой квартир у пенсионеров, которые через суд аннулируют сделки, ссылаясь на давление аферистов. Как в случае с семьей Силевич, потерявшей 17 миллионов рублей при покупке квартиры у 71-летней женщины, несмотря на предоставленную справку о дееспособности.

В Госдуме предложили ввести эскроу-счета для защиты покупателей, замораживающие средства на 48 часов после регистрации сделки. Юристы рекомендуют проводить видеофиксацию дееспособности продавца в день совершения сделки, поскольку существующее законодательство не обеспечивает достаточной защиты пострадавшим.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоДмитрий КозачинскийЕлена Любимова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика