Более 3 тысяч семей потеряли квартиры из-за сделок с пенсионерами в России

Более трех тысяч семей пострадали от мошеннических схем с покупкой квартир у пенсионеров, которые через суд аннулируют сделки, ссылаясь на давление аферистов. Как в случае с семьей Силевич, потерявшей 17 миллионов рублей при покупке квартиры у 71-летней женщины, несмотря на предоставленную справку о дееспособности.

В Госдуме предложили ввести эскроу-счета для защиты покупателей, замораживающие средства на 48 часов после регистрации сделки. Юристы рекомендуют проводить видеофиксацию дееспособности продавца в день совершения сделки, поскольку существующее законодательство не обеспечивает достаточной защиты пострадавшим.

