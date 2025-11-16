Облачная погода и до 0 градусов ожидаются в столице 16 ноября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура воздуха в Москве в воскресенье, 16 ноября, составит от 2 градусов мороза до 0 градусов, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидается облачная погода, без осадков. В Подмосковье воздух будет от минус 4 до плюс 1 градуса.

Вместе с тем в регионе пройдет южный, юго-западный ветер, скорость которого составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление достигнет 751 миллиметр ртутного столба.

Ранее в Гидрометцентре предупредили москвичей, что в Подмосковье начались заморозки. По данным синопткиов, первые холода были зафиксированы в Шаховской. Там столбики термометров опустились до минус 0,8 градуса. В Волоколамске зафиксировали минус 0,6 градуса, а в районе аэропорта Внуково – минус 0,2 градуса.

Также из-за понижения температуры в Москве и области возможна гололедица на дорогах, поэтому с 15:00 15 ноября в городе объявлен желтый уровень погодной опасности, который будет действовать до 09:00 воскресенья, 16 ноября.