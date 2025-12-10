Биометрическая оплата проезда стала доступна на всех турникетах столичного метро и МЦК

Оплата проезда по биометрии с использованием распознавания лица стала доступна на всех без исключения турникетах Московского метрополитена и Московского центрального кольца. Сервис также действует в "Аэроэкспрессе", на регулярных речных маршрутах и на нескольких станциях Московских центральных диаметров.

Система, запущенная в 2021 году, является российской разработкой и обладает банковским уровнем защиты данных. В настоящее время ей пользуются около 700 тысяч жителей столицы, совершая более 200 тысяч оплат в день. Стоимость одной поездки по биометрии составляет 63 рубля, что делает ее самым бюджетным тарифом.

