Строительные и хозяйственные товары чаще всего покупали на портале поставщиков Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Строительные и хозяйственные товары чаще всего приобретали в совместных закупках на портале поставщиков в 2025 году, рассказал руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Он отметил, что за 9 месяцев текущего года их приобрели на 378,4 миллиона и 155 миллионов рублей соответственно. На третьем месте – бумага и канцелярские изделия. Их сумма закупок составила 105,2 миллиона рублей.

Всего с января по сентябрь московские заказчики провели на портале поставщиков 3 тысячи совместных котировочных сессий, отметила заместитель мэра Москвы Мария Багреева.

Вице-мэр подчеркнула, что совместные котировочные сессии позволяют заказчикам объединяться для закупки товаров одной категории внутри своего региона. Благодаря этому формируются более крупные заявки, привлекающие больше поставщиков, что в результате способствуют повышению конкуренции.

Котировочная сессия – это мини-аукцион, участники которого конкурируют между собой, снижая начальную максимальную цену контракта. Процедуры длятся от 3 до 24 часов, а побеждает участник, предложивший наименьшую цену.

Общая стоимость закупок составила около 1,7 миллиарда рублей, это на 44% превышает объем за тот же период 2024 года.

"В среднем в одной совместной закупке участвовали четыре организации. Такой формат позволил городским заказчикам сэкономить 607,6 миллиона рублей – на 74% больше, чем за девять месяцев прошлого года", – указала Багреева.

Изначально функционал совместных закупок был доступен для других регионов, после чего был доработан с учетом масштаба и специфики столичных закупок. Московские заказчики получили возможность использовать этот инструмент осенью 2023 года.

Организатор котировочной сессии может пригласить для участия в закупке других заказчиков из своего региона, которым необходима та же продукция. Каждый указывает нужное количество товара, после чего организатор публикует закупку.

В департаменте информационных технологий указали на то, что бесплатные сервисы портала делают его удобным и современным инструментом, который выбирают предприниматели со всей России. Например, в 2022 году был запущен бот автоматических ставок – поставщики могут принимать участие в нескольких котировочных сессиях.

При этом сервис не гарантирует победы, но экономит время, оптимизирует ресурсы, способствует росту конкуренции и снижению начальной цены контракта.

Ранее стало известно, что с помощью торгового бота на портале поставщиков предприниматели заключили почти 240 тысяч контрактов. Кроме того, по итогам сессий было заключено контрактов более чем на 44 миллиарда рублей. Почти 25% от общей суммы закупок пришлось на строительные, информационно-технологические и хозяйственные товары.

