Почти 240 тысяч контрактов заключили на столичном портале поставщиков с помощью бота

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Почти 240 тысяч контрактов заключили предприниматели на столичном портале поставщиков с помощью торгового бота за три года. Об этом сообщила заммэра, глава департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева.

Она напомнила, что бот внедрили на площадку осенью 2022 года. Он помогает бизнесменам участвовать в нескольких котировочных сессиях одновременно, что экономит время и поддерживает высокий уровень конкуренции.

С 2022-го по итогам сессий было заключено контрактов более чем на 44 миллиарда рублей. Почти 25% от общей суммы закупок пришлось на строительные, информационно-технологические и хозяйственные товары. Кроме того, благодаря снижению начальной цены заказчики сэкономили 13,5 миллиарда рублей, рассказала вице-мэр.

За три квартала этого года ботом пользовались при заключении 66,3 тысячи контрактов. Их объем превысил показатель аналогичного периода 2024 года на 15%, достигнув 10,6 миллиарда рублей, уточнил руководитель департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

По его словам, экономия составила 3,6 миллиарда рублей. Наиболее активно ботом пользовались поставщики из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Рязанской области и Пермского края. На них пришлось 78% от общего объема сделок.

С января по сентябрь московские заказчики заключили с региональными поставщиками свыше 90 тысяч контрактов. Их объем достиг 469 миллиардов рублей, что почти на 80% больше, чем за такой же период прошлого года.

При этом более 50% из этой суммы составили контракты на выполнение строительных работ, закупку медизделий и лекарств, машин и запчастей.