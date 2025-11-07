Москва заключила более 90 тысяч контрактов с поставщиками из регионов в 2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За 9 месяцев 2025 года столичные заказчики заключили с поставщиками из регионов более 90 тысяч контрактов, рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

По ее словам, их объем достиг 469 миллиардов рублей, это почти на 80% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом больше половины из этой суммы составили контракты на выполнение строительных работ, покупку медицинских изделий и лекарств, а также транспортных средств и запчастей. Кроме того, контракты касались закупки стройматериалов, охранных и противопожарных услуг.

"Активнее всего со столицей работали поставщики из Московской, Ярославской и Владимирской областей, Республики Татарстан и Санкт-Петербурга. Суммарно они совершили более 50 тысяч сделок на сумму свыше 396 миллиардов рублей", – отметила Багреева.

При этом больше половины контрактов Москвы с регионами были заключены на "Портале поставщиков", около 48 тысяч. Их сумма составила 13,9 миллиарда рублей, указал руководитель департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

За аналогичный период 2024 года этот показатель был равен 11,5 миллиарда рублей, то есть был зафиксирован рост на 21%. В 2025 году почти 50% сделок на сумму 6,2 миллиарда рублей пришлось на строительные, медицинские, хозяйственные, информационно-технологические товары, а также лекарственные средства и материалы.

"Самыми активными регионами на портале стали Подмосковье, Санкт-Петербург, Свердловская, Нижегородская, Рязанская области", – заключил Пуртов.

Ранее Багреева сообщала, что число предпринимателей, зарегистрированных на столичном портале поставщиков, превысило 380 тысяч. Сервис функционирует как электронная платформа для закупок малого объема уже более 12 лет.

С помощью портала бизнесмены могут найти покупателей среди 60 тысяч заказчиков в 42 регионах страны, освоить новые региональные рынки и расширить свой бизнес.

