15 декабря, 17:30

Транспорт

"Олимпийский экспресс" начал курсировать в московском метро

Собянин: более 30 проектов улучшения дорожного движения завершено в САО

"Новости дня": в Москве изменятся цены на прохождение техосмотра авто

"Новости дня": поезда полностью обновили в электродепо "Сокол" в Москве

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 15 декабря

В Сингапуре запустили вендинг-автомат, продающий Ferrari и Porsche

Орнитолог рассказала, как ястребы-тетеревятники работают в столичных аэропортах

Несколько разворотов отменили в Москве для улучшения дорожного движения

Культурные объекты Москвы можно увидеть при поездке на трамвайном маршруте Т1

Движение поездов МЦД-1 и "Аэроэкспрессов" в Шереметьево изменилось с 15 декабря

В московском метро запустили тематический "Олимпийский экспресс". Поезд посвящен разным видам спорта и их самым знаменитым представителям. Внутри вагонов пассажиры могут узнать интересные факты о программе Игр, рассмотреть фотографии спортсменов и увидеть медальную статистику.

Как указал министр спорта России Михаил Дегтярев, состав будет курсировать по Арбатско-Покровской линии полгода, выполняя образовательную и патриотическую функцию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспортметрогородспортвидео

