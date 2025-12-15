"Олимпийский экспресс" начал курсировать в московском метро

В московском метро запустили тематический "Олимпийский экспресс". Поезд посвящен разным видам спорта и их самым знаменитым представителям. Внутри вагонов пассажиры могут узнать интересные факты о программе Игр, рассмотреть фотографии спортсменов и увидеть медальную статистику.

Как указал министр спорта России Михаил Дегтярев, состав будет курсировать по Арбатско-Покровской линии полгода, выполняя образовательную и патриотическую функцию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.