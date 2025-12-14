"Новости дня": Сергей Собянин рассказал о дорожных улучшениях в центре Москвы

Сергей Собянин рассказал о дорожных улучшениях в центре Москвы. Теперь у москвичей есть еще один прямой путь к станции метро "Таганская", отделению почты, магазинам и кафе.

Только в центре столицы с начала года реализовано 57 решений. Среди них – пешеходные переходы, вафельная разметка, выделенные полосы и новые развороты.

Подробнее – в программе "Новости дня".