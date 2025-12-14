14 декабря, 13:15Мэр Москвы
"Новости дня": Сергей Собянин рассказал о дорожных улучшениях в центре Москвы
Сергей Собянин рассказал о дорожных улучшениях в центре Москвы. Теперь у москвичей есть еще один прямой путь к станции метро "Таганская", отделению почты, магазинам и кафе.
Только в центре столицы с начала года реализовано 57 решений. Среди них – пешеходные переходы, вафельная разметка, выделенные полосы и новые развороты.
Подробнее – в программе "Новости дня".
