Движение поездов МЦД-1 и "Аэроэкспрессов" в Шереметьево изменилось с 15 декабря

Движение поездов МЦД-1 и "Аэроэкспрессов" в аэропорт Шереметьево изменилось с 15 декабря.

На Савеловском направлении составы будут ходить реже, вечером интервал увеличится до 1 часа, утром – до 15 минут. Некоторые поезда пойдут коротким маршрутом до Лобни.

На Белорусском направлении будет сокращен режим работы поездов "Аэроэкспресс". Для поездок в аэропорт Шереметьево можно воспользоваться автобусами от станции метро "Ховрино".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.