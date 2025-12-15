15 декабря, 07:15Транспорт
Движение поездов МЦД-1 и "Аэроэкспрессов" в Шереметьево изменилось с 15 декабря
Движение поездов МЦД-1 и "Аэроэкспрессов" в аэропорт Шереметьево изменилось с 15 декабря.
На Савеловском направлении составы будут ходить реже, вечером интервал увеличится до 1 часа, утром – до 15 минут. Некоторые поезда пойдут коротким маршрутом до Лобни.
На Белорусском направлении будет сокращен режим работы поездов "Аэроэкспресс". Для поездок в аэропорт Шереметьево можно воспользоваться автобусами от станции метро "Ховрино".
