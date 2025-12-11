Камеры ЦОДД начали фиксировать водителей, которые мешают проезду

Камеры ЦОДД в Москве начали фиксировать водителей, которые мешают проезду. Штраф придет, если автомобиль перекрыл полосу, заблокировал выезд с парковки или помешал переходить дорогу по переходу.

При этом умная камера будет делать снимки раз в минуту, поэтому остановка на меньший промежуток времени не считается нарушением. Пока такая камера работает только в одном месте – на дублере проспекта Маршала Жукова возле центра "Мои документы" в районе Хорошёво-Мнёвники.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

