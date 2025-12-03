"Московский патруль": Конституционный суд разрешил двойное наказание за ДТП

Конституционный суд разрешил дважды привлекать водителя к ответственности при аварии с разными последствиями.

По данным СМИ, проверку законодательства запрашивал один из районных судов. Он рассматривал дело о ДТП, в котором водитель автобуса вылетел на встречку и протаранил несколько автомобилей. По факту случившегося было возбуждено и уголовное, и административное дело.

