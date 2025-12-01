Директор Киркорова рассказал, почему подрался с блогером на открытии ГУМ-Катка

Фото: телеграм-канал Mash

Концертный директор народного артиста РФ Филиппа Киркорова Максим Ситник рассказал, что подрался с блогером Суадом Муратовичем на открытии ГУМ-Катка, потому что последний начал "разговаривать по-хамски" после сделанного замечания. Об этом сообщает Life.ru.

По словам Ситника, блогер начал оскорблять Киркорова и насмехаться над ним. Он уточнил, что сделал Муратовичу замечание, однако тот стал разговаривать еще грубее.

"Говорить "сладкий пупсик" и смеяться – ну это уже перебор. Я просто спросил, зачем такое говорить. А он сразу включил фраера, а теперь переобулся в жертву", – объяснил концертный директор.

Как добавил телеканал "360" со ссылкой на телеграм-канал Муратовича, после произошедшего блогеру начали звонить неизвестные.

"Мне позвонил незнакомый человек и сказал, чтобы я улетал из страны на несколько недель, пока все не уляжется. Мне реально угрожают?" – задался вопросом Муратович.

По словам блогера, ему сообщили о недовольстве "влиятельных людей", с которыми он не в силах будет бороться. При этом он отметил, что не собирается молчать, прятаться и оставлять без внимания обращения брата Ситника, который якобы зовет его встретиться 3 декабря.

Муратович извинился перед Киркоровым за свои слова, однако Ситнику пообещал, что не оставит без внимания этот случай. Блогер собирается отстаивать свою репутацию.

Муратович извинился перед Киркоровым за свои слова, однако Ситнику пообещал, что не оставит без внимания этот случай. Блогер собирается отстаивать свою репутацию.


