Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 декабря, 12:23

Шоу-бизнес

Директор Киркорова рассказал, почему подрался с блогером на открытии ГУМ-Катка

Фото: телеграм-канал Mash

Концертный директор народного артиста РФ Филиппа Киркорова Максим Ситник рассказал, что подрался с блогером Суадом Муратовичем на открытии ГУМ-Катка, потому что последний начал "разговаривать по-хамски" после сделанного замечания. Об этом сообщает Life.ru.

По словам Ситника, блогер начал оскорблять Киркорова и насмехаться над ним. Он уточнил, что сделал Муратовичу замечание, однако тот стал разговаривать еще грубее.

"Говорить "сладкий пупсик" и смеяться – ну это уже перебор. Я просто спросил, зачем такое говорить. А он сразу включил фраера, а теперь переобулся в жертву", – объяснил концертный директор.

Как добавил телеканал "360" со ссылкой на телеграм-канал Муратовича, после произошедшего блогеру начали звонить неизвестные.

"Мне позвонил незнакомый человек и сказал, чтобы я улетал из страны на несколько недель, пока все не уляжется. Мне реально угрожают?" – задался вопросом Муратович.

По словам блогера, ему сообщили о недовольстве "влиятельных людей", с которыми он не в силах будет бороться. При этом он отметил, что не собирается молчать, прятаться и оставлять без внимания обращения брата Ситника, который якобы зовет его встретиться 3 декабря.

Муратович извинился перед Киркоровым за свои слова, однако Ситнику пообещал, что не оставит без внимания этот случай. Блогер собирается отстаивать свою репутацию.

Ранее сообщалось, что с Киркорова планируют взыскать 12 миллионов рублей в связи с иском о задолженности по кредиту. Отмечалось, что певец оформил займ в Московском кредитном банке в 2020 году. После чего организация передала право требования акционерному обществу "Социум трейд", потому что Киркоров не полностью вернул долг.

Читайте также



шоу-бизнес

Главное

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

Стоит ли искать работу в декабре и январе?

Сотрудники, ушедшие из компании в этот период, рискуют потерять заслуженные премии

Однако поиск работы станет плюсом для соискателей проектной и краткосрочной занятости

Читать
закрыть

Стоит ли ждать блокировку WhatsApp в России?

Поводом для ускорения блокировки стала утечка дипломатических переговоров

Эксперты уверены: мессенджер заблокируют в течение полугода, но решение не повлияет на россиян

Читать
закрыть

Как выбрать качественную красную икру перед Новым годом?

При выборе важно обращать внимание на целостность упаковки

Стоит проверять маркировку "Честный знак"

Читать
закрыть

Какой новогодний декор особенно опасен для домашних животных?

Мишура и дождик наиболее опасны, так как питомцы могут проглотить блестящую леску

Стеклянные игрушки животные могут сбить, разгрызть и порезаться

Читать
закрыть

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Читать
закрыть

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Читать
закрыть

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика