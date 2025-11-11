Прохор Шаляпин раскрыл причину ссоры с Филиппом Киркоровым

Певец и блогер Прохор Шаляпин в интервью Ксении Собчак раскрыл причину ссоры с народным артистом РФ Филиппом Киркоровым. Подробности читайте в материале Москвы 24.

"Я стал врагом"

Певец и блогер Прохор Шаляпин (настоящее имя – Андрей Захаренков) дал интервью Ксении Собчак. В процессе он вспомнил о крупном скандале с Филиппом Киркоровым и рассказал подробности об этом. Инцидент произошел в 2007 году. По словам блогера, он случайно услышал, как Филипп советовал медиаменеджеру Ларисе Синельщиковой брать часть дохода Димы Билана в пользу "Первого канала" за продвижение. В это же время в разговоре с продюсером Билана, Яной Рудковской, Киркоров якобы возмущался, что с ее подопечного берут деньги.

"Я Яне звоню и говорю: "Яна, я стал свидетелем разговора. Это вот Филипп создал сложившуюся ситуацию". Ну, я идиот, честно. Это некрасиво было с моей стороны. Это ошибка была, я сейчас это понимаю. Естественно, Яна тут же в скандал с Филиппом. Они помирились через три дня, а я стал врагом", – рассказал Прохор.

Кроме того, Прохор рассказал в интервью, что смог снова стать популярным благодаря сформированному еще в начале 2000-х годов образу.





Прохор Шаляпин певец, блогер Мне не за что было зацепиться, я был вынужден поддерживать образ. Я рос в эпоху телевидения, когда два человека решали, что и кому смотреть. Интернет нас спасает, теперь люди сами меня вытолкнули наверх.

Певец смог стать звездой социальных сетей и многочисленных мемов после участия в одном из реалити-шоу. Пользователи начали публиковать видеонарезки с его высказываниями об отдыхе и работе. Шаляпин отметил, что не ожидал такой волны популярности. Он рассказал, что не старался выполнять задания на шоу, никуда не спешил и предпочитал чаще отдыхать.

"После выхода шоу люди сами начали вырезать реплики из эфира и делать ролики. Оно само пошло, хотя я думал, что это не понравится людям", – признался он.

По словам певца, сейчас он "купается в любви и бесконечных узнаваниях", хотя прославился впервые именно в 2000-х. Прохор отметил, что тогда его хоть и знали, но не воспринимали всерьез.

"Я был в "нижнем интернете", оттуда не выбираются вообще-то. Я к вам пришел из ада", – заявил он.

Шаляпин также прокомментировал Собчак предложение главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина убрать его из медиапространства. Причиной стал завирусившийся в Сети ролик с одного из шоу, в котором ребенок спросил певца, работал ли он когда-либо грузчиком.

"Нет, это я для тебя уступаю", – ответил Шаляпин и нарвался на хейт в Сети.

Депутат потребовал "отменить" Шаляпина за "оскорбление детей, пропаганду тунеядства и альфонства". По мнению Прохора, Бородин напал на него, так как понимает, что находится в безопасной ситуации и ему ничего за это не будет.

"Обозвал меня "больным", что я тунеядец. У меня есть ИП, я честно плачу налоги. Что я мальчика оскорбил – а с каких пор профессия грузчика стала оскорбляющей? Я в детстве мечтал быть водителем трамвая", – сказал Шаляпин, отметив, что Бородин получил от скандала только пиар.

"Заложник образа"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/shalyapin_official

Прохор Шаляпин прославился благодаря отношениям с женщинами, которые были старшего него на несколько десятков лет. Первый такой союз, по словам блогера, он заключил в 18 лет, но семья вскоре распалась. А в 2013 году СМИ писали о свадьбе 30-летнего Шаляпина с предпринимателем Ларисой Копенкиной, которая на 28 лет старше него. Однако уже в начале 2015-го пара оформила развод.

Шаляпин заявил в интервью, что сам невольно создал себе юмористический образ.

"У меня были подруги старше меня, и не со всеми из них я спал. Я уже заложник этого образа, и он меня не унижает. Я поддерживаю женщин, которые чувствуют какие-то комплексы лет. Причем эти комплексы начинаются почему-то уже после 40", – сказал певец.

Шаляпин на фоне свадьбы, а также после скандалов со второй женой Ларисой Копенкиной стал героем шоу "Пусть говорят" в 2013 году. Певец выразил благодарность телеведущему Андрею Малахову и рассказал о заработке на рейтингах.

"Получали где-то 50–100 тысяч рублей за эпизод. Но я думал, что снимусь и будут меня везде приглашать, на всякие премии. Не тут-то было", – заявил Шаляпин.

Третья супруга Прохора Шаляпина, Татьяна Клаудиа Дэвис, была старше блогера на 9 лет. Официальный брак продлился менее 2 месяцев, потому что женщина умерла после того, как заболела COVID-19. По данным СМИ, супруги заключили брачный контракт.

В интервью Шаляпин также заявил, что хочет жениться на непубличной девушке из простой семьи, но с приданым. Блогер заявил, что мечтает воспитывать детей.