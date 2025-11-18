С Киркорова хотят взыскать 12 миллионов рублей для погашения задолженности по кредиту

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Акционерное общество "Социум трейд" планирует взыскать с народного артиста РФ Филиппа Киркорова 12 миллионов рублей и пени в связи с иском о задолженности по кредиту. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя артиста Романа Кузьмина.

Отмечается, что певец в 2020 году оформил кредит в Московском кредитном банке. После чего, с согласия Киркорова, банк передал право требования АО "Социум трейд", так как артист не полностью вернул долг.

По словам Кузьмина, Киркоров договорился с предыдущим руководством банка, что за эту сумму в счет долга будет дано выступление на новогоднем корпоративе в 2022 году. Артист свое обещание исполнил.

Судебное разбирательство по делу о задолженности по кредиту Киркорова будет проходить в закрытом формате для защиты личных данных артиста.

Ранее компания, организующая работу билетных касс, подала иск к певцу на сумму 7,6 миллиона рублей. Известно, что инициатором судебного процесса выступила ООО "Культурная служба".