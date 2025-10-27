Организатор работы билетных касс подал иск к Киркорову на 7,6 млн рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Компания, которая организует работу билетных касс, подала иск к народному артисту РФ Филиппу Киркорову на сумму порядка 7,6 миллиона рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Арбитражный суд Москвы.

Уточняется, что иск поступил от ООО "Культурная служба". Дату заседания пока не назначили.

Ранее на Киркорова подал в суд охранник Алексей Короткий. По данным СМИ, исполнитель толкнул охранника во время концерта. Это привело к тому, что мужчина получил травмы, после чего потребовал компенсации морального вреда.

В сентябре к артисту также был подан иск о взыскании задолженности по кредитному договору. Он поступил от компании "Социум трейд". Как утверждала организация, Киркоров оформил займ в Московском кредитном банке в 2020 году. Позже финорганизация уступила право требования "Социум трейду", так как исполнитель не вернул долг в полном объеме.

