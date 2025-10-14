Форма поиска по сайту

14 октября, 19:24

Охранник подал в суд на Киркорова из-за причинения вреда здоровью

Фото: legion-media.com/ТАСС/Егор Алеев

Охранник Алексей Короткий подал иск против народного артиста России Филиппа Киркорова из-за причинения вреда здоровью, следует из карточки дела, опубликованной на сайте Красногорского суда.

По данным РЕН ТВ, исполнитель на одном из выступлений в "Крокус Сити Холле" сильно толкнул охранника, что привело к серьезным травмам последнего. В результате он затребовал компенсацию морального вреда.

Еще один иск на Киркорова был подан в Таганский суд Москвы в конце сентября. Он поступил от компании "Социум трейд", потребовавшей взыскать задолженность с певца по кредитному договору.

В фирме объяснили, что музыкант оформил на себя займ в Московском кредитном банке в 2020 году, а затем финорганизация уступила право требования "Социум трейду", так как Киркоров не вернул долг в полном объеме.

