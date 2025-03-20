Мосгорсуд признал законным взыскание с Киркорова в пользу Успенской

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Мосгорсуд подтвердил законность решения о взыскании с народного артиста РФ Филиппа Киркорова 90 тысяч рублей компенсации в пользу певицы Любови Успенской. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные судебной инстанции.

Таким образом была оставлена без изменения апелляционная жалоба адвокатов певца.

Иск исполнительница подала в сентябре прошлого года из-за интервью Киркорова. Успенская пояснила, что против нее распространялись порочащие сведения, опубликованные в интервью с заголовком "Филипп Киркоров про двойника, ненависть к женщинам и власть в шоубизе". В интервью Киркоров назвал ее "попрошайкой".

Тогда Столичный суд частично удовлетворил иск Успенской о защите чести и достоинства. При этом до этого аналогичное решение было принято в отношении Киркорова, который подал иск к Успенской, которая назвала артиста "женоненавистником". Суд взыскал с нее компенсацию в размере около 280 тысяч рублей.