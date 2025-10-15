Адвокат Киркорова вспомнил про Израиль и Палестину, комментируя иск против певца

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Адвокат российского исполнителя Филиппа Киркорова Александр Добровинский в беседе с "Газетой.ру" сравнил поданный охранником Алексеем Коротким иск против певца за причинение вреда здоровью с отношениями между Израилем и Палестиной.

Правозащитник указал, что конфликт этих двух стран завершился подписанием мирного соглашения. Именно поэтому Добровинский заявил, что "все когда-то заканчивается миром".

Он также сообщил, что не знает, пытался ли певец попросить прощения у охранника и мирно урегулировать конфликт. Кроме того, адвокат не смог объяснить, почему против Киркорова был подан иск спустя два года после инцидента.

Иск охранник подал против народного артиста России 14 октября. По данным СМИ, Киркоров на одном из выступлений в "Крокус Сити Холле" сильно толкнул охранника.

В результате у охранника были выявлены серьезные травмы. В связи с этим мужчина потребовал от певца 2 миллиона рублей в качестве моральной компенсации и публичные извинения.

