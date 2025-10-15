СМИ: Киркоров получил три судебных иска за последний месяц

Охранник Александр Короткий, работавший на одном из концертов Ани Лорак, подал иск против Филиппа Киркорова. Причиной стал инцидент, который произошел два года назад. Подробности этого конфликта и других судебных разбирательств вокруг звезды – в материале Москвы 24.

Компенсация и публичные извинения

Охранник Александр Короткий подал в суд на Филиппа Киркорова. Истец потребовал моральную компенсацию за причинение вреда здоровью.

По данным СМИ, инцидент произошел еще в сентябре 2023 года на концерте Ани Лорак. Александр работал на шоу певицы охранником, а народный артист захотел провести знакомых за кулисы. Секьюрити попросил знаменитость подождать, однако Филипп якобы был обескуражен просьбой и толкнул Александра в спину, из-за чего тот получил травму, передавали СМИ.

Охранник написал заявление в полицию на поп-короля, но подвижек по делу не было, поэтому мужчина решил добиться справедливости через суд. При этом, по данным телеграм-канала Mash, артист пытался решить ситуацию мирным путем и предлагал пострадавшему компенсацию в размере 1 миллиона рублей. Однако Александр не согласился и потребовал удвоить сумму. Кроме того, ему нужны публичные извинения от исполнителя.

Это не единственное исковое заявление к Киркорову. 14 октября СМИ сообщили, что саратовский бизнесмен Глеб Рыськов тоже собрался судиться с народным артистом. Предприниматель потребовал аннулировать сделку певца по покупке земли вдоль береговой линии Москвы-реки из-за нарушений.

По информации журналистов, певец приобрел береговую полосу площадью 4,2 тысячи квадратных метров в 2014 году в ипотеку, которую выплачивает по сей день. Артист обнес территорию забором и построил теннисный корт, качели и несколько домов.

Однако Рыськов уверен, что эти земли являются национальным достоянием, поэтому должны быть доступны всем гражданам без исключения, а не только людям, "вообразившим себя элитой". К слову, минувшим летом бизнесмен тоже пытался получить разрешение на использование этого же земельного участка, чтобы реализовать на нем туристический проект, однако ему было отказано.

При этом адвокат знаменитости Александр Добровинский в комментарии Super.ru заявил, что на деле никакого иска нет.

"Существует несметное количество людей, желающих получить славу, известность, а может быть, и деньги за счет публичных людей. К сожалению, так устроен мир, и этим пользуются не только в нашей стране", – сказал Добровинский.

Кроме того, в конце сентября стало известно, что в Таганский суд Москвы был направлен иск от компании о взыскании задолженности по кредитному договору с Киркорова. По версии представителей организации, артист взял кредит в 2020 году, однако не вернул его полностью. Дело находится на стадии рассмотрения, окончательного решения по нему нет.

"Едва не дошло до драки"

Фото: vk.com/Георгий Барановский

Весной этого года стало известно, что Киркоров сам инициировал судебные разбирательства с каменщиком из Санкт-Петербурга Георгием Барановским. По данным СМИ, певец нанял мастера для отделки натуральным камнем столичного пентхауса площадью 600 квадратных метров. Барановский взял за работу 13 миллионов рублей, хотя, по его словам, реальная стоимость подобного проекта составляла не менее 30 миллионов, но "из уважения" к артисту он взял меньше.

Поначалу поп-король был якобы доволен результатом и даже выражал восхищение мастеру, однако в конце апреля СМИ выяснили, что артист еще в начале года обратился в суд и потребовал взыскать с каменщика 10,9 миллиона рублей за некачественную работу. Якобы монтаж каменных изделий был выполнен с нарушениями, в результате отделка имеет видимые дефекты – сколы и трещины.

Заседание по иску прошло в конце апреля, поп-король на него не явился. Тогда ответчик заявил, что не согласен с обвинениями и надеется на проведение независимой экспертизы. В разговоре с корреспондентами телеграм-канала Mash мастер пожаловался, что из-за шумихи у него резко упал поток заказчиков.

13 октября СМИ сообщили, что в пентхаусе была проведена выездная независимая экспертиза. На ней присутствовали Барановский, судебные эксперты, адвокаты, менеджер проекта и телохранитель Киркорова. Георгий рассказал изданию "Комсомольская правда – Санкт-Петербург", что атмосфера была напряженной.

"Скажу честно: там едва не дошло до драки. Я человек сдержанный, но если взорвать – все, крышу рвет", – поделился впечатлениями Барановский.

Кроме того, мастер отделочных работ выразил сомнения в том, что экспертиза действительно была "независимой", а также рассказал, что один из экспертов Киркорова неформально посоветовал коллегам наладить отношения с Барановским.

Каменщик добавил, что оценивает свою работу на "четверку", кроме того, после него на объект были привлечены другие мастера. По мнению Барановского, часть отделки, которая выполнялась после него, сделана с серьезными нарушениями. Это бросает тень на его труд и ставит под сомнение объективность экспертизы.

Георгий также рассказал, что предлагал поп-королю мировую, однако тот не согласился, несмотря на убытки. Барановскому же эта тяжба уже надоела, и предприниматель мечтает побыстрее все уладить, ведь он уже потратил на защиту и экспертизы около миллиона рублей. Мастер заявил журналистам, что готов на крайние меры.

"Человек не может заехать в квартиру, продолжить работы не может, а договариваться не хотят. Если будут упираться – подам встречные иски на такую же сумму", – отметил Барановский.

По данным издания, следующий этап экспертизы назначен на декабрь.