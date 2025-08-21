Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

22 августа, 18:15

Шоу-бизнес
Филипп Киркоров подтвердил, что у него диагностировали сахарный диабет

"Кто не падал – тот не вставал!" Что известно о состоянии здоровья Киркорова

Филипп Киркоров оступился на лестнице во время выступления в Казани. Это стало очередным поводом для обсуждений его состояния в Сети. Вдобавок исполнитель подтвердил, что ему диагностировали сахарный диабет. Что известно о проблемах со здоровьем народного артиста, расскажет Москва 24.

"Всякое бывает"

Фото: телеграм-канал Mash

Инцидент произошел во время выступления Филиппа Киркорова на торжественном открытии фестиваля "Новая волна" в Казани 21 августа. Артист пытался взобраться на движущуюся лестницу, но на второй ступеньке потерял равновесие и упал на сцену. Коллеги из подтанцовки помогли ему подняться, после чего Киркоров продолжил выступление. По данным издания "Московский комсомолец", ранее на репетиции номера у Киркорова уже были сложности: поднимаясь на лестницу, он так же потерял равновесие, но тогда танцорам удалось его поддержать и не допустить падения.

Позднее, за кулисами певец сказал корреспонденту StarHit, что чувствует себя хорошо, несмотря на конфуз.

"Всякое бывает. Кто не падал – тот не вставал!" – заявил Киркоров.

Ролик с инцидентом быстро стал популярным в Сети. В комментариях под ним пользователи выражают сочувствие и желают артисту сил и здоровья.

"Бедный, мне его жалко", "ему отдохнуть нужно! Здоровье важнее", "надеюсь, что все в порядке", – пишут юзеры.

В тот же вечер певец также дал комментарий сайту Super.ru, в котором подтвердил, что у него диагностировали сахарный диабет. По словам Киркорова, из-за болезни у него долго не заживала рука, которую он обжег во время концерта в Санкт-Петербурге в апреле.

Поэтому моя рука очень тяжело заживала. <...> А потом, ну, болезнь. Болезнь все переживают достаточно серьезно. Болезнь никогда не в плюс. Но сегодняшняя медицина <...> делает успехи.
Филипп Киркоров
певец, народный артист РФ

Несмотря на проблемы со здоровьем, информации об отмене ближайших выступлений Киркорова не поступало. Артист еще не раз планирует выйти на сцену в рамках фестиваля "Новая волна", передают СМИ. Также исполнитель входит в состав жюри песенного конкурса.

Коллеги Киркорова также отреагировали на инцидент.

"У него какой-то сейчас период. То ожог, то это… Но при этом он – боец!" – приводит слова Лолиты портал URA.RU.

Дима Билан также рассказал изданию, что такое может произойти с каждым, ведь он и сам не раз падал на сцене.

"У меня тоже были падения, естественно. Если мы говорим о Филиппе, то сцена занимает 90 процентов его жизни. Конечно, в таком случае все могло произойти", – сказал певец.

Anna Asti заявила МУЗ-ТВ, что ни один артист не застрахован от конфуза на сцене. В частности, знаменитость вспомнила, что сама тоже падала, наступала на свое платье и даже забывала слова во время концерта. Кроме того, певица призвала СМИ не педалировать такие темы.

"Я как птица Феникс"

Фото: Москва 24

Проблемы со здоровьем у певца начались после сольного концерта в Санкт-Петербурге в большом концертном зале "Октябрьский" 25 апреля. Для одного из номеров певца подняли над сценой на огромном микрофоне, а за его спиной зажглись фейерверки. Однако искры попали на куртку Филиппа, и она загорелась, а сам певец закричал. После этого исполнитель сказал, что обжегся, в ответ зрители поддержали его и начали аплодировать.

На следующий день представитель артиста Екатерина Успенская заявила, что Киркоров чувствует себя хорошо и продолжает репетиции. Также она добавила, что команда артиста из-за инцидента с пиротехникой внесла правки в программу.

Позже певец прокомментировал полученную на концерте травму, отметив, что виной всему стал человеческий фактор.

Первый раз меня так поджарили, да. Ничего, выжил же. Не сгорел. Я как птица Феникс: то сгораю, то возрождаюсь. Главное, чтобы зритель ничего не понял, а раны заживают.
Филипп Киркоров
певец, народный артист РФ

Однако в конце мая СМИ со ссылкой на Успенскую сообщили, что у певца начались осложнения. Позже журналистам стало известно, что Киркорову диагностировали ожог второй степени на левом локте, осложненный бурсит (воспаление суставной сумки), частичный некроз кожи, рожистое воспаление и увеличение лимфатических узлов.

В июне модель Алена Кравец в интервью порталу teleprogramma.org сообщила, что Киркоров отменил гастрольный тур по южным регионам России. Причиной, по мнению блогера, стал "диабет и другие болячки".

Спустя месяц после этого Киркоров появился на премии МУЗ-ТВ, куда пришел вместе с подругой Викторией Шеляговой. После чего продюсер Яна Рудковская в беседе с телеграм-каналом "Звездач" посоветовала певцу не торопиться организовывать концерты и сосредоточиться на реабилитации.

