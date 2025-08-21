Филипп Киркоров подтвердил, что у него диагностировали сахарный диабет

Филипп Киркоров оступился на лестнице во время выступления в Казани. Это стало очередным поводом для обсуждений его состояния в Сети. Вдобавок исполнитель подтвердил, что ему диагностировали сахарный диабет. Что известно о проблемах со здоровьем народного артиста, расскажет Москва 24.

"Всякое бывает"

Фото: телеграм-канал Mash

Инцидент произошел во время выступления Филиппа Киркорова на торжественном открытии фестиваля "Новая волна" в Казани 21 августа. Артист пытался взобраться на движущуюся лестницу, но на второй ступеньке потерял равновесие и упал на сцену. Коллеги из подтанцовки помогли ему подняться, после чего Киркоров продолжил выступление. По данным издания "Московский комсомолец", ранее на репетиции номера у Киркорова уже были сложности: поднимаясь на лестницу, он так же потерял равновесие, но тогда танцорам удалось его поддержать и не допустить падения.

Позднее, за кулисами певец сказал корреспонденту StarHit, что чувствует себя хорошо, несмотря на конфуз.

"Всякое бывает. Кто не падал – тот не вставал!" – заявил Киркоров.

Ролик с инцидентом быстро стал популярным в Сети. В комментариях под ним пользователи выражают сочувствие и желают артисту сил и здоровья.

"Бедный, мне его жалко", "ему отдохнуть нужно! Здоровье важнее", "надеюсь, что все в порядке", – пишут юзеры.

В тот же вечер певец также дал комментарий сайту Super.ru, в котором подтвердил, что у него диагностировали сахарный диабет. По словам Киркорова, из-за болезни у него долго не заживала рука, которую он обжег во время концерта в Санкт-Петербурге в апреле.





Филипп Киркоров певец, народный артист РФ Поэтому моя рука очень тяжело заживала. <...> А потом, ну, болезнь. Болезнь все переживают достаточно серьезно. Болезнь никогда не в плюс. Но сегодняшняя медицина <...> делает успехи.

Несмотря на проблемы со здоровьем, информации об отмене ближайших выступлений Киркорова не поступало. Артист еще не раз планирует выйти на сцену в рамках фестиваля "Новая волна", передают СМИ. Также исполнитель входит в состав жюри песенного конкурса.

Коллеги Киркорова также отреагировали на инцидент.

"У него какой-то сейчас период. То ожог, то это… Но при этом он – боец!" – приводит слова Лолиты портал URA.RU.

Дима Билан также рассказал изданию, что такое может произойти с каждым, ведь он и сам не раз падал на сцене.

"У меня тоже были падения, естественно. Если мы говорим о Филиппе, то сцена занимает 90 процентов его жизни. Конечно, в таком случае все могло произойти", – сказал певец.

Anna Asti заявила МУЗ-ТВ, что ни один артист не застрахован от конфуза на сцене. В частности, знаменитость вспомнила, что сама тоже падала, наступала на свое платье и даже забывала слова во время концерта. Кроме того, певица призвала СМИ не педалировать такие темы.

"Я как птица Феникс"

Фото: Москва 24

Проблемы со здоровьем у певца начались после сольного концерта в Санкт-Петербурге в большом концертном зале "Октябрьский" 25 апреля. Для одного из номеров певца подняли над сценой на огромном микрофоне, а за его спиной зажглись фейерверки. Однако искры попали на куртку Филиппа, и она загорелась, а сам певец закричал. После этого исполнитель сказал, что обжегся, в ответ зрители поддержали его и начали аплодировать.

На следующий день представитель артиста Екатерина Успенская заявила, что Киркоров чувствует себя хорошо и продолжает репетиции. Также она добавила, что команда артиста из-за инцидента с пиротехникой внесла правки в программу.

Позже певец прокомментировал полученную на концерте травму, отметив, что виной всему стал человеческий фактор.





Филипп Киркоров певец, народный артист РФ Первый раз меня так поджарили, да. Ничего, выжил же. Не сгорел. Я как птица Феникс: то сгораю, то возрождаюсь. Главное, чтобы зритель ничего не понял, а раны заживают.

Однако в конце мая СМИ со ссылкой на Успенскую сообщили, что у певца начались осложнения. Позже журналистам стало известно, что Киркорову диагностировали ожог второй степени на левом локте, осложненный бурсит (воспаление суставной сумки), частичный некроз кожи, рожистое воспаление и увеличение лимфатических узлов.

В июне модель Алена Кравец в интервью порталу teleprogramma.org сообщила, что Киркоров отменил гастрольный тур по южным регионам России. Причиной, по мнению блогера, стал "диабет и другие болячки".

Спустя месяц после этого Киркоров появился на премии МУЗ-ТВ, куда пришел вместе с подругой Викторией Шеляговой. После чего продюсер Яна Рудковская в беседе с телеграм-каналом "Звездач" посоветовала певцу не торопиться организовывать концерты и сосредоточиться на реабилитации.

