Погребняк вступилась за Кудрявцеву в конфликте с Гузеевой

Телеведущая Лариса Гузеева поссорилась с коллегой Лерой Кудрявцевой из-за выпуска шоу с ее участием. Подробности звездного конфликта – в материале Москвы 24.

"Подруга, что это было?"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ/fachwerk_domogatskogo

Лариса Гузеева иронично обратилась к коллеге Лере Кудрявцевой из-за выпуска шоу "Звезды сошлись", где последняя является ведущей. В эфире речь шла об аферах с виллами на Бали от застройщика Сергея Домогацкого, в рекламе которого участвовала Гузеева.





Лариса Гузеева телеведущая, актриса, заслуженная артистка РФ Лерочка, посмотрела твою программу о мошенниках, тревожусь о твоем ментальном здоровье. Мне очень приятно, что ты сделала меня героем передачи, но беспокоюсь за тебя, ты стала забывчива! Ведь накануне в Болгарии ты лично меня поддерживала, говорила, что все это издержки популярности.

"Дорогая, ты забыла предупредить меня о записи эфира. И запамятовала рассказать зрителю, что и сама Сереже Домогацкому не чужой человек. Ужасная рассеянность! Здоровья тебе, моя хорошая. Надеюсь, все наладится", – добавила Гузеева.

По ее словам, теперь она ждет приглашения в эфир шоу, если в нем будет "разговор о порядочности". Звезда "Жестокого романса" также прикрепила видео, в котором Кудрявцева сама рекламировала виллы на Бали, и фото, где она запечатлена с Домогацким.

При этом Кудрявцева в эфире программы вступалась за Гузееву, объяснив, что ту просто использовали для рекламы недвижимости, которую покупатели так и не получили. Телеведущая назвала коллегу "наивной" и своей подругой, которая "очень близко принимает все к сердцу", вопреки образу "сильной и суровой женщины". Знаменитость также призналась, что они с приятельницей не затрагивали эту тему.

"Просто, зная Ларису… Я знаю, что она мегапорядочный человек. Ее использовали в этой схеме – сто процентов", – утверждала Лера.

Помимо этого, иллюзионист Сергей Сафронов в эфире программы заявил, что знаменитости должны нести ответственность перед аудиторией, которая им верит "как родным людям". По словам фокусника, оказавшись в такой ситуации, он бы принес поклонникам извинения.

В свою очередь, пользователи Сети поддержали Гузееву, похвалив ее за саркастичный ответ подруге.

"Как тонко и красиво написано! Браво!"; "за Ларису обидно по-человечески!"; "всегда восхищалась Ларисой, такая умная и грамотная женщина. И красивая", – писали они.

А вот блогер и бизнесвумен Мария Погребняк вступилась за Кудрявцеву, отметив в своем телеграм-канале, что Лера – ведущая программы, а не редактор, и ее саму могли ввести в заблуждение во время подготовки эфира. Мария также обратила внимание, что Кудрявцева пыталась защитить коллегу, а та вынесла разборки в публичную плоскость.

"Не понимаю: зачем? У нее же есть телефон Леры. Она могла позвонить и спросить: "Подруга, что это было?" У всех бывают недоговоренности и конфликты, но на то они и подруги, чтобы решить это тет-а-тет, а не устраивать публичную битву", – написала блогер.

Фейковые виллы

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ/larisa_guzeeva_; fachwerk_domogatskogo

Скандал с участием Ларисы Гузеевой и мошеннической схемой Сергея Домогацкого с виллами на Бали разразился в июне 2025 года. Изначально обманутые россияне написали заявления в полицию с требованием проверить телеведущую на предмет ее причастности к данной афере. Причиной стало то, что несколько лет назад актриса приняла участие в рекламе застройщика, предлагавшего 68-метровые виллы на индонезийском острове Нуса Пенида, стоимость которых достигала 200 тысяч долларов. В итоге Домогацкий не сдал недвижимость и перестал выходить на связь, писали СМИ со ссылкой на слова пострадавших.

Жертвы аферы заявили, что Гузеева, взявшая у Домогацкого интервью и записавшая с ним видео, прогуливаясь по пирсу, прорекламировала проект застройщика. Одна из пострадавших по имени Виктория утверждала в разговоре со СМИ, что приобрела виллу по проекту Сергея именно после видеоролика с участием телеведущей. Она заплатила застройщику примерно 11 миллионов рублей, но строительство оказалось заморожено.

Адвокат потерпевших Александр Зорин прокомментировал обвинения в адрес Гузеевой. Он заявил, что косвенная поддержка телеведущей Домогацкого могла ввести людей в заблуждение, но главным фигурантом является сам Сергей.





Александр Зорин адвокат Похоже, он годами продавал воздух – инвесторам обещали доходные виллы, а в итоге они остались и без жилья, и без денег.

В беседе с изданием News.ru Зорин объяснил, что у всех его клиентов были схожие истории. Покупатели обращались напрямую к Домогацкому через его официальный аккаунт в соцсетях, после чего с ними связывались его помощницы и предлагали внести залог – 5 тысяч долларов в виде криптовалюты. Заключался договор на инвестирование, в документах не оговаривался срок сдачи недвижимости, но были указаны номер и местоположение вилл. При этом, по словам юриста, некоторым клиентам были предложены одни и те же объекты.

По данным СМИ, всего от действий Домогацкого пострадали около 30 человек. Общая сумма их вложений в проект составила примерно 625 миллионов рублей.

За Гузееву также вступились некоторые знаменитости, среди которых певец и блогер Прохор Шаляпин. Он заявил, что телеведущую попросту подставили, а пострадавшие ищут виновного не в том месте. При этом Шаляпин признался, что сочувствует жертвам фейкового проекта, отметив, что им следовало заранее читать договоры.

