Шаляпин заступился за Гузееву, обвиненную в афере с виллами на Бали

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.Ru

Певец Прохор Шаляпин заступился за телеведущую Ларису Гузееву, которую заподозрили в мошенничестве. Об этом сообщает телеканал "360", ссылаясь на высказывание Шаляпина во время шоу Евгении Медведевой "БеС Комментариев".

Ранее около 30 человек подали заявление в полицию с требованием проверить телеведущую на соучастие в афере. По мнению пострадавших, Гузеева рекламировала риелтора Сергея Домогацкого, который реализовывал элитные виллы на Бали.

Всего потерпевшие вложили более 625 миллионов рублей в строительство домов, большую часть средств риелтор получил наличными через подставных лиц, а затем скрылся, оставив людей без недвижимости, уверены пострадавшие.

По мнению Шаляпина, Гузееву несправедливо подставили. Он уверен, что обманутые ищут виновного не там. В частности, телеведущая могла не знать тонкости законов Бали, которые отличаются от российских.

"Я очень сопереживаю тем людям, которые вложили деньги, но надо договоры читать, подписывать, знать. <…> Ей там, извините, вина налили, слов наговорили, она, может, даже влюблена слегка. <…> Мне как-то неприятно, ведь весь публичный мир молчит, а я считаю, надо поддержать человека. Вряд ли она причастна к какому-то мошенничеству", – заявил Шаляпин.

Ранее адвокат Александр Зорин заявлял, что публичная поддержка мошенничества с домами на Бали со стороны Гузеевой могла ввести людей в заблуждение. При этом главным фигурантом все равно остается сам Домогацкий, уточнял юрист.