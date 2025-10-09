Гузеева намекнула на лицемерие Кудрявцевой после обсуждения аферы с виллами на Бали

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Телеведущая Лариса Гузеева намекнула в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена и признана экстремистской в РФ) на лицемерие и непорядочность телеведущей Леры Кудрявцевой, передает News.ru.

Поводом для конфликта стал выпуск программы "Звезды сошлись", посвященный афере с виллами на Бали от застройщика Сергея Домогацкого.

Известно, что около 30 человек подали заявление в полицию с требованием проверить телеведущую на соучастие в афере. По мнению пострадавших, Гузеева рекламировала Домогацкого, который реализовывал элитные виллы на Бали.

Всего пострадавшие вложили более 625 миллионов рублей в строительство домов, большую часть средств риелтор получил наличными через подставных лиц, а затем скрылся, оставив людей без недвижимости, уверены пострадавшие.

"Лерочка, посмотрела твою программу о мошенниках, тревожусь о твоем ментальном здоровье. Мне очень приятно, что ты сделала меня героем передачи, но беспокоюсь за тебя, ты стала забывчива!" – написала актриса.

Телеведущая напомнила, что ранее Кудрявцева лично поддерживала ее в Болгарии, называя произошедшее "издержками популярности".

Гузеева заявила, что в программе не прозвучала информация о близких отношениях самой Кудрявцевой с Домогацким. Она добавила, что ждет приглашения в эфир, когда "будет разговор о порядочности".

Ранее певец Прохор Шаляпин заступился за телеведущую, заявив, что ее несправедливо подставили. Он уверен, что обманутые ищут виновного не там. Кроме того, телеведущая могла не знать тонкости законов Бали, которые отличаются от российских.