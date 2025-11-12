KP.RU: Кадышева, Жуков и Киркоров отказались выступать в новогоднюю ночь

Фото: ТАСС/Алена Бжахова

Народная артистка России Надежда Кадышева, лидер поп-группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков и эстрадный певец Филипп Киркоров отказались от выступлений в новогоднюю ночь. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Уточняется, что артисты решили провести Новый год в кругу семьи. Несмотря на это, Кадышевой и Жукову организаторы готовы заплатить за выступление в новогоднюю ночь от 10 до 15 миллионов рублей, а Киркорову – от 7 до 10 миллионов рублей.

Кроме того, высокие гонорары за выступления в новогоднюю ночь могут получить музыкант Григорий Лепс, рэпер Баста (настоящее имя – Василий Вакуленко. – Прим. ред.), певица Полина Гагарина, а также исполнители Сергей Лазарев и Дима Билан.

Ранее музыкальный продюсер Сергей Дворцов заявил, что Кадышева отдаст часть своих выступлений, в том числе на корпоративах, сыну Григорию из-за проблем со здоровьем. При этом, по его словам, говорить про возможный уход артистки со сцены со стопроцентной вероятностью невозможно. Однако он не стал исключать, что певица может завершить карьеру в ближайшее время.