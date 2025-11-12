Продюсер Дворцов: Кадышева отдает часть выступлений сыну из-за проблем со здоровьем

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Певица Надежда Кадышева отдаст часть своих выступлений, в том числе на корпоративах, сыну Григорию из-за проблем со здоровьем. Об этом РИА Новости рассказал музыкальный продюсер Сергей Дворцов.

"Надежда Кадышева не молодая уже – отсюда все эти вытекающие моменты", – отметил он.

Дворцов добавил, что говорить про возможный уход артистки со сцены со стопроцентной вероятностью невозможно. Он объяснил, что сейчас Кадышева стала вновь популярной, особенно у молодого поколения. Однако продюсер не стал исключать, что певица может завершить карьеру в ближайшее время.

По его словам, Кадышева уже отказалась выступать в новогоднюю ночь 2026 года. Дворцов предположил, что это связано с семейными обстоятельствами или с состоянием здоровья. Помимо этого, продюсер обратил внимание, что певица дала много концертов весной, летом и осенью.

"Считаю, что заработала достаточно, чтобы даже остаться в новогоднюю ночь дома и провести ее с близкими и родными", – заключил он.

В мае количество упоминаний Кадышевой в новостях увеличилось в 4 раза по сравнению с мартом 2025 года. Рост интереса к певице был зафиксирован также у блогеров. По этому показателю она опередила большинство популярных в России музыкантов.

Вместе с тем молодежь начала массового снимать под песни артистки видео в соцсетях, скупать билеты на ее концерты, звать на свадьбы и корпоративы.

По словам шоумена Дениса Сорокина, молодые люди, которым нравится творчество Кадышевой, воспитаны на новых ценностях. Слушателям больше не нравятся поющие под фонограмму "голые" артисты на сцене, подчеркнул он.