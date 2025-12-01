Суд начнет допрос свидетелей по делу Валерии и Артема Чекалиных 22 декабря

Суд начнет допрос свидетелей по делу блогера Лерчек (настоящее имя – Валерия Лерчек. – Прим. ред.) и ее бывшего мужа Артема Чекалина 22 декабря.

Блогер не признала в вину на заседании 1 декабря. Она заявила, что не получила денег за свои марафоны и добавила, что на данный момент ее счета арестованы, а долг растет. Чекалин вину в финансовом преступлении признал, но заявил, что к выводу средств за границу не причастен.

Экс-супругов обвиняют в незаконном выводе за рубеж более 250 миллионов рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.