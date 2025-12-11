Камеры ЦОДД начали фиксировать машины, которые мешают проезду в Москве

В столице заработала новая система контроля дорожного движения. Камеры Центра организации дорожного движения теперь фиксируют машины, которые создают помехи проезду, например перекрывают полосы или блокируют выезд с парковки.

Совместно с Госавтоинспекцией был разработан специальный алгоритм, который отличает реальных нарушителей от тех, кто остановился на несколько секунд. Все данные дополнительно проверяет нейросеть. Первые камеры установили на Шереметьевской улице в Москве

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.